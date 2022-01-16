الرعاية الصحية: إصلاح عيب خلقى باستخدام منظار الأنف بمجمع الإسماعيلية لأول مرة

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن جراحة ناجحة تجرى لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال استخدام منظار الأنف الضوئي وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم إجراء الجراحة للمنتفعة البالغة من العمر 30 عاما، بإستخدام منظار الأنف الضوئي، وذلك على يد الفريق الطبي المتميز بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذي قام بتشخيص الحالة بعد معاناة المريضة منذ الولادة بدون تشخيص صحيح حالتها، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية للمريضة بعد الجراحة.

وتابع البيان، أنه بعد عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمنتفعة بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الإسماعيلية الطبي، تبين أن المنتفعة تعاني من عيب خلقى وإنسداد عظمى بالفتحة اليسرى للأنف، مما تسبب فى الإنسداد، وعليه تقرر إجراء الجراحة باستخدام منظار الأنف الضوئي الذى يعد من التقنيات العلاجية الحديثة التى تجنب المريض حدوث النزيف أو المضاعفات بعد العملية وتسهم فى سرعة ثماثله للشفاء خلال وقت قصير.

واستكمل بيان هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء العملية على يد نخبة من الأطباء بمجمع الإسماعيلية الطبي شمل د. نجوى نور "رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة"، د. إسماعيل الديب "استشاري الأنف والأذن والحنجرة"، د. فوزية خطاب "اخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة"، د. بسمة رسلان "استشاري التخدير"، لافتًا أن المنتفعة لم تتكلف أكثر من 300جنيه فقط كنسبة مساهمة في العملية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، أننا نسعى إلى الإطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في كافة المجالات، لاسيما مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة والسمعيات، مؤكدًا على مواكبة أحدث وأدق التقنيات فى إجراء العمليات والجراحات الدقيقة والمتقدمة، ومنها جراحات الأنف والأذن والحنجرة، وتابع: نحرص على إمداد المستشفيات التابعة للهيئة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التى تسهم فى علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولفت إلى أن استخدام هذه الأجهزة يحدث نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالمية مما يرفع نسب نجاح الإجراءات الطبية بمستشفيات الهيئة، وهو ما يحقق رضاء المنتفعين عن الخدمة ويتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية