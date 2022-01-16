الحمام تحت الأمطار.. تجمع مئات الحمام فى ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد.. لايف

وفي مشهد رائع لفت أنظار كل المارة بشارع 23 يوليو، تجمع مئات الحمام تحت المطر وقدم له أحد الأهالي الطعام، فتجمع بكميات كبيرة جدا.

ويتجمع في ميدان الشهداء، المئات من الحمام بكافة أنواعه المختلفة التي تتجمل في نشاهد الطيران بكافة أنحاء الميدان وعلى سور مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية المواجهة له والتي تعتبر مأوى ومستقر لهذا الطائر ببورسعيد.

ويحرص الأطفال علي التواجد مع أولياء أمورهم بالميدان، لإطعام الحمام وتقديم له وجبات الأكل واتخاذ الصور التذكارية معه، هذا بالإضافة إلى مداعبته والجري خلفه بيطير بشكل متناسق جميل.

وتعود قصة تجمع المئات من الحمام، لإبن حي العرب ببورسعيد إبراهيم الجباس، الذي قام بتقديم الاكل للحمام الحر داخل الميدان يوميا مع شروق الشمس، ومن حينها بدأ يتجمع الحمام بأعداد كبيرة حتى بعد رحيل صاحب هذه المبادرة منذ ما يقرب من عام.

واتخذ البورسعيدية، من مكان تجمع الحمام فوتوسيشن "جلسة تصوير"، ومكان للتنزه والترفيه للأطفال والكبار.