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الحكومة تنفى وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية

الأحد، 16 يناير 2022 11:21 ص
الحكومة تنفى وقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مُشيرةً إلى أن الخدمة متاحه من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي:"www.tamwin.com.eg"، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.
 
 
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء

 


البطاقات التموينية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

أخبار مصر

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