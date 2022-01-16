الحبس 5 سنوات لـ3 أشخاص لإحرازهم مواد مخدرة بقصد الإتجار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة مركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكلا من ر. ن 42 سنة عامل، وم. أ 31 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، وع. ع 42 سنة سائق، وم. ح 36 سنة حاصل على دبلوم صناعى، وإ. ع 27 سنة حاصل على دبلوم صناعى، جميعهم تهمة إحراز مواد مخدرة ( هيروين، أفيون، حشيش، ميثامفيتامين، بقصد الإتجار، والمتهمين الأول والثانى والرابع والخامس بقصد التعاطى، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج، قضت أيضا برئاسة المستشار محمد رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس بإحالة أوراق عاملين لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأنهما، وحددت الثانى من دور شهر فبراير للنطق بالحكم مع إستمرار حبس المتهمين، لإتهامهما بقتل شخص وإستعراض القوة والعنف وإصابة 4 أشخاص آخرين بمركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2019، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة لكلا من أ. ص 54 سنة عامل، ون. ع 60 سنة عامل، وآخرون، تهمة قتل المجنى عليه أ. ح، مع سبق الإصرار والترصد بأن قام المتهمين المذكورين بضرب المجنى عليه بعصا شوم على رأسه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد بأسلحة نارية وبيضاء ضد 4 أشخاص آخرين، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.