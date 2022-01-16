الجيزة تسترد 13 قطعة أرض أملاك دولة من غير الجادين فى تقنين أوضاعهم

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وذلك وفقا للقانون 144 لسنه 2017 وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة من جهاز الاملاك بالمحافظة و مركز ومدينة منشاة القناطر للمتابعة الميدانية واسترداد عدداً من الاراضى التى لم يثبت واضعى اليد عليها جديتهم فى استكمال إجراءات التقنين حيث تم استرداد 15 فدان بـ 13 حاله لأراضى تقع فى نطاق الوحدة المحلية بأبو غالب وجارى إستكمال إجراءات إسترداد الأراضى التى لم يثبت واضعى اليد عليها جديتهم فى إستكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم .

كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ 60 قرار ازاله لتعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية واملاك الدولة

شملت تنفيذ 28 قرار ازاله لتعديات على املاك الرى بقرية المنصورية على مساحه 10176 م وذلك خلال حمله مكبرة لإزالة التعديات بالإضافة الى ازاله حالات بناء مخالف بالمنصورية على مساحه 49 م تقريبا عبارة عن غرف من الطوب بالإضافة الى إزالة شده خشبية لسقف على مساحه 100م، بالإضافة الى تنفيذ 27 قرار ازاله لتعديات على املاك الرى بالرياح البحيرى بمساحه 702 م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما تم مواجهه التعديات بالبناء المخالف بمركز البدرشين و ازالة 4 حالات تعدى بالبناء المخالف بنزلة جزيرة الشوبك عبارة عن اسوار وحوائط حامله بالإضافة الى إزالة دور مخالف بعقار بقرية الطرفاية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .