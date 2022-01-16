الجامعة العربية: الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب تهدف لتشجيع السياحة بين الدول العربية

بيشوى رمزى

قالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دينا الظاهر، إن الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب تهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، بهدف تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تأتى تحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت الظاهر، على هامش الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية،" أن الأمانة العامة للجامعة العربية وجهت الدعوة إلى كافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، تشجيعا لبقية الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقية.

وأكدت الظاهر أن اللجنة تتخذ قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا.