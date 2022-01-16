التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار فى المراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 39 سنة مصرعه عقب اصطدام قطار به أثناء مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما بين محطتى المراغة والسايح محطة فرعية، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بمصرع عامل اصطدم به قطار أثناء مروره بمحطة فرعية دائرة المركز وتم نقل الجثة للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز المراغة بإصطدام قطار بشخص ووفاته ما بين محطتي سكة حديد المراغة والسايح " محطة فرعية " دائرة مركز المراغة.

وتبين أنه أثناء قيام المدعو عبد الفتاح ا ع س 39 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طهطا بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة إصطدم به إحدى القطارات مما أدي لوفاته تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.