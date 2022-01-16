التحريات حول حريق جراج أرض اللواء: المكان عشوائي لايتوافر به شروط السلامة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات نشوب حريق بجراج بمنطقة أرض اللواء، مما أسفر عن اشتعال النيران ب 6 سيارات، وتم التحفظ على الشخص المسؤل عن الجراج، للتحقيق معه خاصة أنه تبين من خلال المعاينة أن الجراج عشوائي لا يتوافر به اشتراطات السلامة والأمان الخاصة بالتصدي للحرائق.

وأجرى رجال المباحث معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بالسيارات المركونة بالسيارات، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بجراج سيارات بمنطقة أرض اللواء، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وأسفر عن احتراق عدد من السيارات المركونة بالجراج، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب نشوب الحريق.

واشترطت إدارة الحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق ومنها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.