التحالف العربى: تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرا حوثيا باليمن

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أعلن التحالف العربي فى اليمن بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 280 مسلحا من جماعة الحوثي، بعمليات جوية نفذتها قوات التحالف بمحافظتي مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.



وقال التحالف - في بيان أوردته قناة "الإخبارية السعودية" - إنه "تم تنفيذ 64 عملية استهداف ضد الحوثي في مأرب شرق العاصمة اليمنية، والبيضاء وسط البلاد".



وأضاف: "كما تم تدمير 30 آلية عسكرية ومقتل 280 عنصرا خلال 24 ساعة".



ويكثف التحالف العربي منذ أكتوبر الماضي، عملياته الجوية في محافظة مأرب دعما لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع "الحوثيين" في مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة في مأرب.