البورصة توزع كتيبات تعليمية لتعليم طلبة جامعة سوهاج الاستثمار بسوق المال

كتب هانى الحوتى

وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر البورصة للتنمية والذي يعقد في محافظة سوهاج، استكمالاً لجهود إدارة البورصة المصرية الرامية لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بدور البورصة في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكافة الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.

حضر مراسم توقيع البروتوكول إلى جانب الدكتور مصطفى عيد الخالق رئيس الجامعة والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة، الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون تعليم الطلاب، أشرف القاضي امين عام الجامعة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كليه التجارة، الدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة، الدكتور حازم المشنب عليك كليه العلوم، المحاسب أحمد جلال أمين مساعد الجامعة، صابر أبو عقرب مدير عام شئون الطلاب ، محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون لتصل إلى نحو 14 جامعة ومؤسسة تعليمية، بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

أضاف فريد، أن إدارة البورصة طورت قسمًا مختصًا بالثقافة المالية يعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وضمان تنفيذها وتقيمها للتأكد من تحقيقها المستهدفات المحددة؛ حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة للتداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التي تم تدريسها خلال المحاضرات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق ، رئيس جامعة سوهاج، إن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد بدء المحاضرات النظرية للطلاب لتعريفهم بدور البورصات في دعم النمو الاقتصادي وكذلك أساسيات الادخار والاستثمار من خلال البورصة، فضلًا عن التطبيق العملي من خلال نماذج محاكاة الاستثمار في البورصة

ينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.