البرلمان الفرنسى يصادق فى قراءة ثانية على مشروع قانون شهادة التطعيم

كتب أحمد علوى

صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، السبت، في قراءة ثانية على مشروع قانون يحول الشهادة الصحية الحالية إلى "شهادة تطعيم".

ذكرت ذلك المنصة الإخبارية لصحيفة "لزيكو" الفرنسية، موضحة أن الجمعية الوطنية بدأت أمس /الجمعة/ القراءة الثانية للنص مع فحص ما يقرب من 450 تعديلاً، وانتهت صباح اليوم إلى اعتماده بأغلبية 185 صوتًا، مقابل 69 ضد، وامتناع 8 أصوات.

وأضافت أنه بعد الفشل الذريع في التوصل إلى حل وسط مع مجلس الشيوخ، عمل النواب على وضع صيغة لمشروع القانون مماثلة لمشروع القانون الذي تم إقراره في الأسبوع الماضي خلال القراءة الأولى، ولكن مع بعض التعديلات، التي كانت في بعض الأحيان مستوحاة من الفحص في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين، مشيرة إلى أنه بالتالي لن تسري شهادة التطعيم على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة، إلا أنهم مازالوا خاضعين للشهادة الصحية.