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الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى حاول دخول محافظة الأنبار

الأحد، 16 يناير 2022 03:27 م
الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال إرهابى حاول دخول محافظة الأنبار الجيش العراقى
كتب أحمد جمعة

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الأحد، اعتقال أحد الإرهابيين حاول دخول محافظة الأنبار.

وأكد خلية الإعلام الأمني العراقية أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء عانة بالأنبار، وعلى إثر ذلك تم نصب كمين محكم له في مدخل القضاء والقبض عليه.

وأشارت إلى أنه تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال كافة الإجراءات الأصولية بحقه.

كان الأمن العراقي قد أعلن الجمعة اعتقال 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

 

 


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