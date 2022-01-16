الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب المنخفض الجوى

كتب وكالات

أعلنت وزارة الإدارة المحلية الأردنية، حالة الطوارئ القصوى فى محافظات الشمال والوسط، بسبب المنخفض الجوى الذى يضرب المملكة.

وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية فى الوزارة وفى البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية فى المحافظات والألوية والتعاون التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة أوضاع المناطق فيها أولا بأول خاصة المناطق الساخنة، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية فى الوزارة بالتطورات فورا، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدنى والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى فى مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التى قد ترافق المنخفض.

يشار إلى أن 100 غرفة طوارئ فى البلديات، و17 غرفة طوارئ لدى مجالس الخدمات المشتركة علاوة على مديريات الشؤون البلدية المنتشرة فى المحافظات والألوية مرتبطة على مدار الساعة مع غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية.