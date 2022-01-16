افتتاح معملين للغة والحاسب الآلى فى "ألسن سوهاج" بتكلفة 400 ألف جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد كلية الألسن ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، معملي اللغة والحاسب الآلي ومركز تعليم الكبار بالكلية بالمقر الجديد للجامعة، والذين بلغت تكلفتهما حوالي 400 ألف جنيه حيث يتضمن كل معمل 16 جهاز كمبيوتر إلى جانب جهاز داتا شو.

وأضاف عبدالخالق أنه تم تجهيز المعملين بأحدث الأساليب المتبعة واستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية في تجهيز معامل اللغات وكذلك أحدث التقنيات التي تسهل العملية التعليمية، وذلك حرصاً من الجامعة على الارتقاء بالعملية التعليمية وتطوير أساليب التدريب العملي وفق متطلبات سوق العمل وزيادة فعالية العملية التعليمية، مشيراً إلى أن كل معمل يحتوي على برامج متقدمة تمكن الطلبه من تعلم اللغات لمد جسور التواصل مع شعوب العالم المختلفة.

وأوضح الدكتور صبري توفيق أن المعملين يحتويان على برامج في العديد من اللغات مثل الإنجليزية الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، الألمانية، الفارسية، العبرية، التركية، الكورية، اليابانية، الروسية والصينية وكذلك كثير من اللغات التي سوف تفعل بكلية الألسن قريباً، مضيفاً أن مركز تعليم الكبار بالكلية شهد إقبالاً من الطلبة لتسجيل الراغبين في محو أميتهم للمشاركة في المبادرة التي أطلقتها الجامعة للقضاء على الأمية.



رئيس الجامعة بستمع للشرح



معمل اللغات



رئيس الجامعة يتفقد القاعات



معمل اللغة بجامعة سوهاج