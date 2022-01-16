اعترافات أفراد عصابة سرقة السيارات من شوارع القاهرة تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

اعترف لصوص بسرقة سيارات من أصحابها في القاهرة، ومساومتهم على إعادتها لأصحابها مقابل حصولهم على أموال منهم، مؤكدين أن هذه الجرائم تدر عليهم أموالا كثيرة، إلا أن أحلامهم في الحصول على المال اصطدمت بيقظة الشرطة التي ضبطتهم.

وأضاف المتهمون أنهم كانوا يستغلون المناطق النائية لتنفيذ جرائمهم، وتهديد السائقين بأسلحة نارية للتخلي عن مركباتهم، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

تمكنت رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامها بالتعدى بالضرب على سائق وإصابته وسرقة سيارته الأجرة بالإكراه فى مدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال (سائق، مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بكسر وجروح متفرقة بالجسم) إثر ادعاء واقعة سرقة بالإكراه.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المصاب، أقر بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما للمنطقة الجبلية الكائنة بطريق السويس بدائرة القسم، وفور وصولهم طلبا منه الدخول لطريق غير ممهد "مدق" وأثناء ذلك قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزتهما مُحدثان مابه من إصابات واستوليا منه على سيارته وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - الهاتف المحمول المستولى عليه).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة القسم، وأضافا بتخلصهما من العصا الخشبية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهما بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.