اليوم السابع
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لليوم الثامن على التوالى

استمرار توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 16 يناير 2022 09:41 ص
استمرار توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية توقف حركة الملاحة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لليوم الثامن على التوالي، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ،إشارة من ميناء البرلس ،باستمرار توقف حركة الصيد ،اليوم الأحد، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد حرصاً على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.

 

كفر الشيخ

امطار

مطوبس

الجزيرة الخضراء

صفايات الامطار

محافظة كفر الشيخ

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