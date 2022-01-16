اليوم السابع
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احمى أجهزتك من تذبذب التيار الكهربائي واتبع هذه الخطوات.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يناير 2022 02:00 ص
احمى أجهزتك من تذبذب التيار الكهربائي واتبع هذه الخطوات.. اعرف التفاصيل اجهزه كهربائيه
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن طرق حماية الأجهزة الكهربائية المنزلية من الاحتراق بسبب تذبذ التيار الكهربائي ، من خلال  بعض النصائح لحماية الأجهزة من التذبذب والتى قد تتسبب فى ماس كهربائي ، وهى كالاتي : 
 
1- يُفضل استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.
 
2- يتم فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر (البريزة).
 
3- يتم الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى.
 
ويمكن لأى مواطن تقديم شكوى من تذبذ التيار الكهربائي بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك من خلال  منافذ خاصة بتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3-من خلال البرید ص.ب. ٧٣-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي١١٨١١شارع صلاح سالم.
 
4-من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
 
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  .23421479 .
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421476  (داخلي ١٥٤).
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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