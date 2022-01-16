اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 02:38 م
أكرم القصاص
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إندونيسيا تعيد فتح سفارتها فى كابول دون الاعتراف الرسمى بطالبان

الأحد، 16 يناير 2022 01:47 م
إندونيسيا تعيد فتح سفارتها فى كابول دون الاعتراف الرسمى بطالبان طالبان - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعادت إندونيسيا فتح مكتبها التمثيلي في العاصمة الأفغانية كابول بشكل أساسي لتنسيق ومراقبة توزيع المساعدات الإنسانية لأفغانستان ، في حين لا تزال تمنع الاعتراف الدبلوماسي بحركة طالبان كحكومة شرعية للبلاد.

وذكرت صحيفة ذا جاكرتا بوست الإندونيسية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه كان تم نقل مقر البعثة الإندونيسية إلى أفغانستان مؤقتًا إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد بعد مرور وقت قصير من وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان .

وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية تنوي مواصلة مهمتها في كابول بفريق من الموظفين الأساسيين فقط ، لكنها قررت لاحقًا إخراج جميع مواطنيها من البلاد .

 


اندونيسيا

كابول

افغانستان

طالبان

حركة طالبان

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