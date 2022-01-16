إلغاء أكثر من 2000 رحلة داخل المطارات الأمريكية تحسبا لعاصفة ثلجية

أ.ش.أ

أفاد موقع شركة فلايت أوير "FlightAware" الأمريكية بأنه تم إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية كانت مقررة اليوم الأحد؛ وذلك تحسبا لعاصفة ثلجية كبيرة على الساحل الشرقي للبلاد.



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن مطار "شارلوت - دوجلاس الدولي" في ولاية نورث كارولينا ألغى 90 % من رحلاته.



يذكر أن هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية كانت قد توقعت أن تكون العاصفة الثلجية شديدة وواسعة النطاق على الساحل الشرقي، وأن يصل ارتفاع الثلوج إلى نحو 12 بوصة في ولاية فيرجينيا التي ضربتها عاصفة شتوية شديدة في وقت سابق من هذا الشهر.