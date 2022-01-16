إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وفتح الطريق الدولى عقب توقف الحركة المرورية

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، علي الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الشهابية التابعة لدائرة المركز.
واستقبلت مستشفى بلطيم المركزي المصابين في حادث تصادم سيارتين بالقرب من قرية الشهابية علي الطريق الدولي الساحلي، وتبين إصابة معتز بالله أحمد عبده، 36 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمود أحمد فوزي، 25 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عيد عبد المنعم حجازي، 40 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أسامة مصطفى الدسوقي، 40 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أحمد غريب عبد الجواد، 43 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن علي الفشاوي، 26 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.
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