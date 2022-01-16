اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وفتح الطريق الدولى عقب توقف الحركة المرورية

الأحد، 16 يناير 2022 07:38 م
إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة وفتح الطريق الدولى عقب توقف الحركة المرورية سيارة إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.


تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة بلطيم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، علي الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية الشهابية التابعة لدائرة المركز.

واستقبلت مستشفى بلطيم المركزي المصابين في حادث تصادم سيارتين بالقرب من قرية الشهابية علي الطريق الدولي الساحلي، وتبين إصابة معتز بالله أحمد عبده، 36 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمود أحمد فوزي، 25 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عيد عبد المنعم حجازي، 40 سنة ، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أسامة مصطفى الدسوقي، 40 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أحمد غريب عبد الجواد، 43 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد واشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن علي الفشاوي، 26 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

 

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية والأشعة اللازمة داخل استقبال مستشفى بلطيم المركزي، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بالحادث، فيما قامت أجهزة الحكم المحلي برفع آثار الحادث من علي الطريق الدولي الساحلي وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.
 
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

 


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