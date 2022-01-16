إصابة 3 من بينهم طفل رضيع فى حادث تصادم على الصحراوى الغربى بالبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بوجود حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل نتج عنها إصابة 3 من بينهم طفل رضيع تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز البلينا ووجود مصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة المدعو رضوان ح ر 55 سنة سائق ويقيم دائرة جرجا أختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة ربع نقل " تابعه لشركة خاصة قيادة المدعو ياسين ه ي ع 46 سنة سائق ويقيم أسوان.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولي " إشتباه كسر بالساق اليسري " وحلاوتهم ع ن27 سنة ربة منزل " بكدمات متفرقة بالجسم " ونجلها الطفل مينا ب س رضيع " بإشتباه كسر بالقدم اليسري " من مستقلي السيارة الأولي.

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائدي السيارتين المصابين الأول والثانية قررا بمضمون ما تقدم وتم تحيري محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.