إصابة شخصين فى سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري ميت غمر بالدقهلية.. صور

الدقهلية- شريف الديب

أصيب اثنين فى حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري ميت غمر العلوى على الأرض وهرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم استخراج المصابين من داخل السيارة.

وعلى الفور انتقل العميد عمرو فكرى رئيس مدينة ميت غمر إلى مكان الحادث، ووجه بنقل المصابين على الفور إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقى العلاج، كما وجه بالتحفظ على السيارة، وتسير حركة الطريق دون تعطيل حركة المرور.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبرى ميت غمر العلوى النار فوق شريط السكة الحديد.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ربع نقل من أعلى الكوبرى، وتم انتشال اثنين من داخل السيارة بعد سقوطها، وتم نقلهم إلى المستشفى وتبين أنهم فى حالة متوسطة، والأول يدعى مراد محمد ش 21 سنة من الزقازيق، والثانى س م 38 سنة من كفر الوزير.

وجارى استكمال التحقيقات لبيان اسباب سقوط السيارة، وأشار شهود عيان بأنه أثناء سير السيارة اعلى الكوبرى انحرفت عن مسارها وسقطت من اعلى على الأرض بجوار الترعة الموجودة بجوار الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.