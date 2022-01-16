اليوم السابع
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إخماد حريق داخل جراج سيارات فى أرض اللواء دون إصابات

الأحد، 16 يناير 2022 09:07 م
إخماد حريق داخل جراج سيارات فى أرض اللواء دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل جراج للسيارات فى منطقة أرض اللواء، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج للسيارات فى منطقة أرض اللواء، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

 

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق التهم 4 سيارات وأتوبيس وتم منع امتداده للعقارات المجاورة وتم اخراج باقي المركبات وتمت عملية الإخماد.

 

 

 


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