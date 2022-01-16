اليوم السابع
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إحالة محام لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ربة منزل داخل مترو الأنفاق

الأحد، 16 يناير 2022 04:50 م
إحالة محام لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ربة منزل داخل مترو الأنفاق محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة قصر النيل بإحالة محامٍ لمحكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض ربة منزل، داخل محطة مترو السادات.

وتبين من التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أحمد صفوت رئيس النيابة، أن المحامي المتهم استغل زحام المواطنين داخل محطة مترو السادات، وهتك عرض المجنى عليها أثناء صعودها على السلم الكهربائى داخل محطة المترو، وعندما شعرت به استغاثت بأمن المحطة وألقي القبض عليه.

واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال الضحية وشهود الواقعة، الذين أكدوا في التحقيقات هتك المتهم عِرض المجني عليها وصحة الاتهام .

 

 


هتك العرض

عقوبة هتك عرض

اخبار الحوادث

قصر النيل

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