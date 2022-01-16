أهالى قرية السعديين بالشرقية يناشدون لإدراجهم ضمن حياة كريمة.. والمحافظة ترد

أمنية فايد- الشرقية - إيمان مهنى

أرسلت القارئة فيفى عبد الحميد عزت العايدى والمقيمة فى قرية السعديين مركز منيا القمح محافظة الشرقية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم مياه الصرف الصحى أمام منزلها. وقالت: "القرية لا يوجد بها نظام صرف صحى لذلك تأتى السيارة لسحب المياه إلا أنها تلقى بالمخلفات بجانب منزلى ولا يتم رفعها وهو ما يؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات". وناشدت القارئة المسئولين ادراج القرية ضمن مشروع حياة كريمة لإدخال نظام الصرف الصحى في القرية. من جانبها، أفادت دكتورة اسماء عبدالعظيم متحدث الإعلامي للمحافظة، أنه جاري التواصل مع الشاكية بشأن تراكم مياه الصرف الصحي ، والعرض علي المحافظ والجهات المختصة بشان مطالبهم .

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".