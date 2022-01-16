اليوم السابع
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ألمانيا تغزو قارة أفريقيا بالسيارات الكهربائية والصين تقترب من مصر

الأحد، 16 يناير 2022 08:00 ص
ألمانيا تغزو قارة أفريقيا بالسيارات الكهربائية والصين تقترب من مصر سيارة كهربائية
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام مباحثاتها من خلال شركة استشارات متخصصة، لاختيار سيارة صينية تناسب الذوق المصرى وتقارب السيارة دونج فينج في قيمتها المالية، ومناسبتها للأجواء المصرية حيث من المنتظر الإعلان عن التفاصيل الجديدة خلال الفترة المقبلة .

وفى الوقت الذى بدأت ألمانيا من خلال شركاتها غزو السوق الافريقى بتصنيع السيارات الكهربائية في العديد من الدول، أبرزها جنوب أفريقيا ورواندا تقترب الصين من مصر ولا سيما أن الصين تمتلك شركات عملاقة في صناعة السيارات الكهربائية، وتمتاز بأسعارها المناسبة عكس السيارات الأمريكية والأوروبية عالية الثمن .

وبحسب المصادر وضعت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من المواصفات المطلوبة للسيارة الجديدة بالإضافة إلى سعرها المناسب أهمية احتواء السيارة على نسبة مناسبة من المكون المحلى بما يساهم في تخفيض سعرها .

 وهناك العديد من الشركات الصينية العالمية في مجال صناعة السيارات منها، NIO  ، و  XPeng ، Li Auto ، BYD ،  Evergrande،  Faraday Future

وقفزت شركات التكنولوجيا مثل Huawei و Baidu و Xiaomi إلى سباق السيارات الكهربائية من خلال شراكات تجارية واستثمارات.

بالإضافة الى شركات مثل جيلى ودونج فينج حيث تستثمر الصين نحو 13 مليار دولار في 50 مشروع جديد حاليا .

ووفق المعلومات فإن السيارات الكهربائية على مستوى العالم تسير بالشحنة الواحدة من 250 ل 560 كيلو متر، وتتراوح أسعارها ما بين 30 الى 85 الف دولار حست فئة السيارة ونوعها مما يتيح لمصر الاختيار من بين تلك الشركات للشراكة معها وتصنعيها في شركة النصر للسيارات والتي تواصل التأهيل لتصنيع السيارة الجديدة.

يشار أن الحكومة انتهت من تحديد أماكن وضع محطات شحن السيارات الكهرباية، كما حددت تسعيرة الشحن.

 


تصنيع السيارات الكهربائية

النصر للسيارات

قطاع الاعمال العام

الصين

السيارات الصينية

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