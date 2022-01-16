أكثر من 326 مليون حالة إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

أ.ش.أ

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 326 مليوناً و151 ألفاً و693 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و535 ألفا و426 حالة.

وأضافت الجامعة أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 65 مليوناً و444 ألفاً و262 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليوناً و122 ألفاً و164 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 22 مليوناً و981 ألفاً و851 حالة.