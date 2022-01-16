أستراليا: تقديم المساعدة لتونجا فى أعقاب الانفجار البركانى وأمواج تسونامى

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية على موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن تغادر طائرة ADF P-8 أستراليا متوجهة إلى تونجا صباح الغد الإثنين؛ لتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية مثل الطرق والموانيء وخطوط الكهرباء، والتي ستحدد المرحلة التالية من جهود الاستجابة.

وأبدت أستراليا استعدادها للاستجابة على الفور لطلبات المساعدة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ووزارة الدفاع لتنسيق الإمدادات الإنسانية الحيوية للإغاثة في حالات الكوارث، وستعمل أستراليا في شراكة مع جيران المحيط الهادئ الآخرين، بما في ذلك نيوزيلندا، لدعم تونجا بطريقة آمنة من فيروس كورونا، ومن جانبها، تسعى وزارة الخارجية إلى التأكد من سلامة الأستراليين والمقيمين الدائمين وعائلاتهم هناك خاصة أن انقطاع الاتصالات حاليًا يؤدي إلى صعوبة الاتصال بالأشخاص.