أزهر الشرقية : لا شكاوى من الامتحانات بالشهادتين الابتدائية و الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمد السروى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن غرفة عمليات متابعة الإمتحانات النصف الأول الدراسي، لم تتلقى أى شكاوى بشان صعوبة الأسئلة للشهادتين الابتدائية و الإعدادية أو تعطيل سير اللجان التى بدأت اليوم .

وأفاد إنه تفقد عدد من لجان الشهادة الابتدائية والإعدادية بإدارة العاشر من رمضان، وطمأن السروى أبنائه طلاب الشهادتين الإبتدائية والاعدادية ، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف تعمل لصالح الطلاب، مشدداً على أهمية توفير الهدوء والإستقرار التام داخل اللجان، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شدد على التنسيق بين التعليم والصحة وهيئة التأمين الصحى ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الإمتحانية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.