«جمارك السويس» تفرج عن سيارات بـ331 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى

كتب أحمد يعقوب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود، أفرجت نهائيًا عن 1749 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 1202 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 331 مليونًا و685 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 48 مليونًا و552 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 21 مليونًا و148 ألف جنيه، وأرباح تجارية وصناعية 120 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 69 مليونًا و820 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 22 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة بلغت 18 مليونًا و617 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى.

وأضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة 2 مليون و121 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 2 مليون و726 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 166 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات مُحصلة قدرها 5 ملايين و14 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيًا خلال شهر ديسمبر2021، عن 1749 سيارة ملاكى ونقل بقيمة إجمالية بلغت 331 مليونًا و685 ألف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 74 مليونًا و835 ألف جنيه.