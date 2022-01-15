اليوم السابع
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10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 51 لافتتاحه.. صور

السبت، 15 يناير 2022 08:17 ص
10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 51 لافتتاحه.. صور رمز الصداقة بالسد العالى فى الذكرى 51 لافتتاحه
كتب – أحمد إبراهيم الشريف – عبد الله صلاح

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تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ51 على انتهاء بناء مشروع السد العالى، الذى تم في مثل هذا اليوم الموافق 15 من يناير 1971، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 20 معلومة عن هذا المشروع العملاق:
 
1.   يعد السد العالى أكبر مشروع هندسى خلال القرن العشرين.
 
2.   كما يعد السد أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض.
 
3.   بدأ حلم السد العالى على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر (1918- 1970).
 
4.   المشروع كان بمثابة تحدى عبد الناصر لضغوط الدول الأجنبية بعد رفض تمويل المشروع.
 
5.   بدأ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في البحث عن جهات أخرى للتمويل.
 
6.   بعد تخلى البنك الدولى عن مصر لدعم السد وافق الاتحاد السوفيتى على إقراض مصر بمبلغ 400 مليون روبل لتنفيذ أعمال البناء كمرحلة أولى، ثم أقرضها الاتحاد السوفيتى مبلغا بقيمة 500 مليون روبل كمرحلة ثانية.
 
7.   وفي عام 1964 تم اتخاذ القرار بتحويل مجرى نهر النيل.
 
8.   ثم بدء تركيب محطة الكهرباء والتوربينات وبدأ تشغيلها في عام 1967.
 
9.   وبدأ التخزين بالكامل في عام 1968.
 
10.  وفى عام 1970 اكتمل المشروع بالكامل وكان الافتتاح في منتصف يناير عام 1971.
 
احد جدران رمز الصداقة الذى تمثل علاقة مصر وروسيا
احد جدران رمز الصداقة الذى تمثل علاقة مصر وروسيا

إشارة بدء تحويل مجرى النيل
إشارة بدء تحويل مجرى النيل

أعمال حفر السد
أعمال حفر السد

الأنفاق من الداخل
الأنفاق من الداخل

الأنفاق
الأنفاق

العلم المصرى قديماً بموقع بناء السد
العلم المصرى قديماً بموقع بناء السد

المعدات المشارة فى إنشاء السد
المعدات المشارة فى إنشاء السد

بنينا السد جدارية بأسوان
بنينا السد جدارية بأسوان

جانب من زيارة عبد الناصر للسد
جانب من زيارة عبد الناصر للسد

جسم السد
جسم السد

ذكرى افتتاح السد
ذكرى افتتاح السد

رمز الصداقة بالسد العالى
رمز الصداقة بالسد العالى

رمز الصداقة
رمز الصداقة

زيارات عبد الناصر
زيارات عبد الناصر

صورة نادرة لبعض بناة السد
صورة نادرة لبعض بناة السد
 
 

عيد اسوان القومى

السد العالى

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