10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 51 لافتتاحه.. صور

كتب – أحمد إبراهيم الشريف – عبد الله صلاح

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ51 على انتهاء بناء مشروع السد العالى، الذى تم في مثل هذا اليوم الموافق 15 من يناير 1971، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 20 معلومة عن هذا المشروع العملاق:

1. يعد السد العالى أكبر مشروع هندسى خلال القرن العشرين.

2. كما يعد السد أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض.

3. بدأ حلم السد العالى على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر (1918- 1970).

4. المشروع كان بمثابة تحدى عبد الناصر لضغوط الدول الأجنبية بعد رفض تمويل المشروع.

5. بدأ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في البحث عن جهات أخرى للتمويل.

6. بعد تخلى البنك الدولى عن مصر لدعم السد وافق الاتحاد السوفيتى على إقراض مصر بمبلغ 400 مليون روبل لتنفيذ أعمال البناء كمرحلة أولى، ثم أقرضها الاتحاد السوفيتى مبلغا بقيمة 500 مليون روبل كمرحلة ثانية.

7. وفي عام 1964 تم اتخاذ القرار بتحويل مجرى نهر النيل.

8. ثم بدء تركيب محطة الكهرباء والتوربينات وبدأ تشغيلها في عام 1967.

9. وبدأ التخزين بالكامل في عام 1968.

10. وفى عام 1970 اكتمل المشروع بالكامل وكان الافتتاح في منتصف يناير عام 1971.