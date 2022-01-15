ولع فى شقيقته حتى الموت بسبب الميراث فى الدقهلية.. بث مباشر من المحكمة

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله تفاصيل قتل عامل لشقيقته بعد إشعاله النيران بها بسبب الميراث، وذلك قبل بدء محاكمته اليوم.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الكردي بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي دائرة القسم ووجود مصابين، وتداول أهالي قرية كفر الكردي مقطع فيديو تظهر فيه المجني عليها، والنار مشتعلة بها، وهي خلف بوابة مدخل العقار مغلقة بالقفل والجنازير ولم يتمكن أحد من إنقاذها حتى احترق نصفها العلوى كله.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة المجني عليها بحروق من الدرجة الثانية وتم تحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال المصابة، قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها (مالك محل بقالة- مقيم بالطابق الثانى بذات العقار) بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها ثم قام بالصعود لشقتها، وإضرام النيران بها وعللت ذلك لخلافات على الميراث، وعقب تقنين الإجراءات تم ستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبسؤال المصابة، قررت أنه حال نزولها على سلم العقار قام شقيقها (مالك محل بقالة- مقيم بالطابق الثانى بذات العقار).. بسكب كمية من سائل البنزين عليها وإضرام النيران بها ثم قام بالصعود لشقتها، وإضرم النيران بها وعللت ذلك لخلافات على الميراث، وعقب تقنين الإجراءات تم ستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.