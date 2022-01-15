وكيل تعليم قنا يتفقد امتحانات الصف الرابع الابتدائى

قنا: صابر سعيد

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية على لجان الامتحانات بإدارة أبو تشت التعليمية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتي بدأت اليوم 15 من يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 20 من يناير الجاري.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة ابوتشت الابتدائية المشتركة والتي تضم 11 لجنة يضم كل فصل 16 طالب بإجمالي 179 طالب بجميع اللجان.

وشدد وكيل الوزارة، على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لضمان حسن سير الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان وارتداء الكمامات.

كما تفقد كيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي، ووجه بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، كما وجه وكيل الوزارة التعليم الفني بالاهتمام بتنشيط الثروة السمكية داخل مدارس التعليم الفني الزراعي بالمحافظة.