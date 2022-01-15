وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الأول بطنطا

الغربية: مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس ادارتي شرق وغرب طنطا، والتي بدأت يوم 10 يناير الجاري، وتستمر حتى 3 فبراير القادم، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي العام (المواد الغير مضافة)، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

في بداية الجولة، توجه وكيل الوزارة، لمدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ثم قام بتفقد حجرة الكونترول بالمدرسة، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكونترول الداخلي بالمدرسة لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول.

ثم توجه إلى مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، وأشاد وكيل الوزارة باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين، كما تم الاطمئنان إلى توفير الجو المناسب لجميع الطالبات لأداء الامتحان بصورة طيبة، ووجه بضرورة التطهير والتعقيم عقب الانتهاء من اليوم الامتحاني، وبصفة دورية، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين.

ثم اختتم وكيل الوزارة جولة المتابعة بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بغرب طنطا، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، ووجه بضرورة الاهتمام بالتطهير لجميع اللجان بعد الانتهاء من الامتحان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتوفير المطهرات والصابون السائل داخل جميع الحمامات، حفاظاً على السلامة العامة للجميع.

وخلال متابعته لمدارس اليوم، تم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الالكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

وقدم الشكر لمديري المدارس الـ 3 للانضباط والنظافة والنظام وتحقيق الهدوء داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

من ناحية أخر صرح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نحو 115007طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائي، ونحو 96778 طالب وطالبة من الصف الأول الإعدادي، ونحو 35003 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي العام، و39364 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و 868 طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، والتربية الدينية في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الهندسة في الفترة الأولى، والتربية الفنية في الفترة الثانية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي مادتي التربية الدينية في الفترة الأولى، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الفترة الثانية، وهذه المواد التي لا تضاف للمجموع، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم.