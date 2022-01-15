اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول دفعة من المساعدات السعودية الطبية لتونس لمكافحة انتشار فيروس كورونا

السبت، 15 يناير 2022 01:12 م
وصول دفعة من المساعدات السعودية الطبية لتونس لمكافحة انتشار فيروس كورونا مساعدات - أرشيفية
أ ش أ

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وصلت دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية اليوم السبت، إلى تونس العاصمة تشمل 160 طنا من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.


وأكد وزير الصحة التونسي علي مرابط - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذه الدفعة الجديدة تأتي امتدادًا لمساعدات سابقة قدمتها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي ومكافحة فيروس كورونا في تونس، مثنيًا على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته يتصدر مجال العمل الإنساني حول العالم.


من جانبه، قال المستشار لدى رئاسة الجمهورية التونسية الفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطالله، إن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يجسد القيم الإنسانية النبيلة و الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا البلد المعطاء، مبيناً أن هذا الجسر الجوي الإغاثي السعودي يبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإغاثية لكل البلدان الصديقة والشقيقة.


المساعدات السعودية

السعودية

تونس

كورونا

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