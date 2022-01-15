اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكي: أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب سريعة وقاسية

السبت، 15 يناير 2022 09:42 م
وزير الخارجية الأمريكي: أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب سريعة وقاسية أنتونى بلينكن
رامى محيى الدين

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إن أي عدوان روسي على أوكرانيا ستقابله عواقب سريعة وقاسية، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق: "لدينا الوقت والإمكانيات للحل الدبلوماسي" في أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الدعم العسكري لكييف.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة ردا على "الهجوم الروسي"، قال كيربي: "نحن لسنا على قناعة بأن الرئيس بوتين اتخذ قرارا نهائيا، ولذلك سأمتنع عن الحديث حول ما سنقوم به في حال الاجتياح".

وأشار إلى أن لدى واشنطن "معلومات تدل على أن روسيا تعمل على إيجاد ذريعة لاجتياح أوكرانيا".

وادعى بأن هناك مجموعة من "العملاء الذي يحضرون للعملية" التي ستبدو كأن هناك "هجوما على السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وقال إن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة "لخط اتصال ساخن" مع روسيا حول أوكرانيا.

وأكد أن هناك 200 فرد من قوات الحرس الوطني الأمريكي في أوكرانيا حاليا، وأن "الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر".

وكانت روسيا قد نفت مرارا صحة الادعاءات الغربية حول تحضير روسيا "لهجوم عسكري" على أوكرانيا.

 


الخارجية الأمريكية

أنتونى بلينكن

روسي

أوكرانيا

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