اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 02:05 ص
أكرم القصاص
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وزيرة الخارجية الألمانية تزور موسكو الأسبوع المقبل

السبت، 15 يناير 2022 02:00 ص
وزيرة الخارجية الألمانية تزور موسكو الأسبوع المقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك
أ ش أ

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 قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي في صيغ التفاوض المختلفة مع روسيا مهمة للغاية بالنسبة لأوروبا، ومن الضرورى تجنب التصعيد فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا، مؤكدة أنها ستزور موسكو الأسبوع المقبل.
 
وأضافت بربوك - على هامش اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بريست بفرنسا وفقا لوكالة أنباء " تاس" الروسية، "إنه من المهم جدًا بالنسبة لي أن نستخدم بشكل مكثف قنوات المحادثة المختلفة.. لهذا السبب سأسافر إلى موسكو الأسبوع المقبل؛ لإجراء محادثات على جميع المستويات المختلفة".
 
وتابعت أنه في الاجتماع غير الرسمي مع نظرائها الأوروبيين "كانت هناك مناقشات مكثفة" حول معضلة أوكرانيا.
 
وقالت في تعليقها على الاتصالات مع روسيا عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن "الدبلوماسية، خاصة في أوقات الأزمات، تتطلب الكثير من المثابرة والصبر والأعصاب القوية". 
 
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية أمس بأن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، سيعقد أول اجتماع مباشر مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في موسكو في 18 يناير، لبحث تعزيز المبادرات الروسية بشأن الضمانات الأمنية من بين أمور أخرى.

ألمانيا

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أ

كرانيا

موسكو

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