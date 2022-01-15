وأنت في بيتك.. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 (إنفوجراف)

يقدم الإنفوجراف التالى، أبرز المعلومات حول فاتورة التليفون الأرضي وكيفية دفعها وآخر موعد لدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، وأسهل الطرق لدفع الفاتورة والاستعلام عنها:
استعلم عن فاتورة الهاتف الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال الشهر الجارى تم إصدار فاتورة التلفون الأرضي ومن المقرر أن يكون هناك فترة سداد تصل حتى يوم 14 فبراير 2022 ، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع إجراء الاتصالات والسماح فقط بالاستقبال في حالة عدم السداد.
ويقدم اليوم السابع طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:
أولا من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت.
ثانياً الاتصال برقم خدمة العملاء الخاصة بالمصرية للاتصالات.
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