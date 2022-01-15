اليوم السابع
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هنا عاش الزعيم طفولته.. مباشر من مسقط رأس جمال عبد الناصر فى ذكرى ميلاده

السبت، 15 يناير 2022 11:41 ص
هنا عاش الزعيم طفولته.. مباشر من مسقط رأس جمال عبد الناصر فى ذكرى ميلاده جمال عبد الناصر
هيثم البدري

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تمر اليوم الذكرى الـ104 على ميلاد جمال عبد الناصر، الذى ولد فى 15 يناير 1918، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، وقدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية بني مر مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر، والتي ما زالت تعيش فيها عائلته وأبناء عمه.
 
وانتقل فى مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته فى مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية فى قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937
 
عمل جمال عبد الناصر فى المنطقة الجنوبية العسكرية بقرية منقباد بمحافظة أسيوط، وكان دائم التردد علي منزل جده هو وزملائه بقرية بني مر وما زال المنزل متواجدا حتي الآن يخلد ذكراه.
 
 
 
 

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ميلاد جمال عبد الناصر

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