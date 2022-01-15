اليوم السابع
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نيويورك تايمز: الديمقراطيون يدعون لتصحيح المسار قبل انتخابات التجديد النصفى

السبت، 15 يناير 2022 01:32 م
نيويورك تايمز: الديمقراطيون يدعون لتصحيح المسار قبل انتخابات التجديد النصفى جو بايدن
كتبت رباب فتحى

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ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على موقف الديمقراطيين الصعب قبل انتخابات التجديد النصفى، وقالت إن الديمقراطيين المحبطين يدعون إلى توحيد الصف وتصحيح المسار وترتيب الأولويات لإداركهم أن سنة الانتخابات ستكون صعبة بالنسبة لهم.

وقالت الصحيفة، إنه مع تدهور الأجندة التشريعية للبيت الأبيض قبل أقل من عام من انتخابات التجديد النصفي، يدق الديموقراطيون الإنذارات من أن حزبهم قد يواجه خسائر أعمق مما كان متوقعًا دون تحول كبير في الإستراتيجية بقيادة الرئيس جو بايدن.

وامتدت الإحباطات إلى أطياف مختلفة من الجناح الليبرالي للحزب، والذي يشعر بأنه تضاءل بسبب الفشل في سن أجندة جريئة، إلى مخاوف المعتدلين ، الذين يخشون خسارة الناخبين المتأرجحين في الضواحي، وكانوا يعتقدون أن انتصارات الديمقراطيين ستؤدي إلى عودة الحياة الطبيعية بعد اضطرابات العام الماضي.

وتوقع الديمقراطيون بالفعل مناخًا صعبًا في منتصف المدة، بالنظر إلى أن الحزب الحاكم تاريخيًا يخسر مقاعد خلال فترة ولاية الرئيس الأولى.. لكن صراع الحزب للعمل وفقًا لأهم أولوياته التشريعية أثار قلق المشرعين والاستراتيجيين ، الذين يخشون أن يُترك مرشحوهم في مواجهة التصور القائل بأن الديمقراطيين فشلوا في الوفاء بوعد حملة الرئيس بايدن المركزية بإعادة تشكيل واشنطن المحطمة.

ونقلت الصحيفة عن السناتور بيرني ساندرز، نائب ولاية فيرمونت المستقل والمسؤول عن لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ قوله "أعتقد أن الملايين من الأمريكيين أصبحوا محبطين للغاية - إنهم يسألون، ما الذي يمثله الديموقراطيون؟"، وأضاف في مقابلة مطولة "من الواضح أن الإستراتيجية الحالية تفشل ونحن بحاجة إلى تصحيح كبير للمسار".

وقال النائب تيم رايان، وهو ديمقراطي من منطقة أوهايو ويرشح نفسه لمقعد الولاية المفتوح في مجلس الشيوخ ، إن حزبه لا يعالج مخاوف الناخبين بشأن إغلاق المدارس والوباء والأمن الاقتصادي. 


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الانتخابات النصفية

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