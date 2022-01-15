اليوم السابع
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نقيب صيادى البرلس يكشف باكيًا تفاصيل العثور على جثتين من ضحايا مركب البرلس

السبت، 15 يناير 2022 01:13 ص
نقيب صيادى البرلس يكشف باكيًا تفاصيل العثور على جثتين من ضحايا مركب البرلس محمد شرابي نقيب الصيادين بالبرلس
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع حالة الحزن التى انتابت أهالى برج البرلس، ونقيب الصيادين بالبرلس محمد شرابى، عقب دفن جثامين صيادين محمد أحمد الجمال، وابن خالته يوسف عبدربه، مؤكداً أن الآلاف من الصيادين احتشدوا لتشييع الجثامين ببرج المجلس، فى جنازة مهيبة لم تشهدها مدينة البرلس من قبل.

 

وقال شيخ صيادى البرلس، إنه يتمنى العثورعلى جثامين باقى الصيادين الغارقين فى حادث انفجار مركب الصيد منذ 20 يوما، بمنطقة حجر أبو الروس والتى تبعد عن دمياط 10 ميل تقريبًا.

 
وتعيش مدينة برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، حالة من الحزن،، بسبب حادث غرق مركب صيد نتج عنه فقد 4 أشقاء وزوج شقيقتهم وابن خالتهم.

 

 
محمد شرابى نقيب الصيادين بالبرلس
محمد شرابى نقيب الصيادين بالبرلس

 


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صيادين

برج البرلس

قرية البنايين

ضحايا

بحيرة البرلس

مقابر

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