"ناصر" مواطن منياوى يتبرع بقطعة أرض لإنشاء طريق لخدمة أهالى قريته

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من محافظة المنيا ، والتقى بمواطن تبرع بقطعة أرض تعادل 9 قراريط من أجل تحقيق حلم صديق نجله الذى استشهد دفاعا عن الوطن .

قال ناصر محمد المتبرع أن نجله قص عليه قصة صديقه وحلمهما فى عمل طريق يربط القرية بالطريق الزراعى لكن استشهد صديقه ولم يكن الحلم تحقيق .

وأضاف صديق نجلى الشهيد وليد حبشى كان قد طلب منى ذلك قبل استشهاده ولكن عندما استشهد شعرت أنه يجب أن احقق حلمه فى إنشاء الطريق لذا تبرعت بقطعة أرض لهذا الغرض .

وأوضح قائلا: التقينا اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ووجدنا منه تعاوننا كبيرا وأبدى موافقته الفورية ، وبالفعل خرجت اللجان لمعاينة الموقع ، والتاكد من أهميته لاهالى القرية والقرى المجاورة .

فيما قال والد الشهيد أنا أشعر بالفرحة الكبيرة لأن حلم نجلى سوف يتحقق ،حتى وهو غائب عنا ، لكن المهم أن الحلم تحقيق والحمد لله.