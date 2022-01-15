موجة برد قارس تضرب الكويت لمدة 5 أيام تبدأ من الثلاثاء المقبل

كتب محمد جمال

توقع خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي تعرض الكويت، إلى موجة برد قارس لمدة 5 أيام تبدأ من الثلاثاء المقبل، وحتى مساء السبت.

وأرجع القراوى، سبب هذه الموجة إلى دخول جبهة هوائية باردة، في ظل نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية وتعمق المرتفع الجوى المؤثر فى شمال شبه الجزيرة العربية، حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وتوقع أن تلامس درجات الحرارة الصغرى الصفر المئوى فى المناطق الصحراوية من الكويت، خاصة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح أن المرتفع الأوروبى الذى تتأثر به الكويت يمتد من شرق أوروبا وحتى شمال شبه الجزيرة، وأنه من المنتظر أن تعاود الأجواء الشتوية المعتدلة منتصف الأسبوع المقبل.

وبشأن احتمالات سقوط أمطار، أشار القراوى إلى احتمالية تعرض الكويت لأمطار خفيفة ليل الإثنين وفجر الثلاثاء المقبلين.