موانئ البحر الأحمر تشارك فى الحلقة النقاشية لاستراتيجية لتمكين المرأة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، فى الحلقة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرآة المصرية المنعقدة بمركز اعلام السويس فى الفترة من 10 يناير الى 13 يناير الحالى وذلك فى اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرآة المصرية والتى أطلقت فى عام 2017 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تمثل نقلة نوعية لدعم المرأة المصرية

وأكد الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن المشاركة جاءت ايمانا بأن الاستقرار والتقدم بالجمهورية الجديدة لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفعالة للمرأة فى كافة المجالات وتعزيز دورها فى المجتمع والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

واكدت أن تم خلال الحلقة النقاشية تناول عدد من الموضوعات الاستراتيجة الهامة ومنها البيئة ، الامن القومى ، الادمان والرياضة وذلك بمشاركة سيدات من جهات مختلفة بمحافظة السويس لتفعيل دور ومشاركة المرآة داخل محافظة السويس ضمن استراتيجية تمكين المرآة والتى تعد بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة والتى تهدف تمكين المرآة المصرية بحلول عام 2030 لتصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها كافة حقوقها التى كفلها الدستور .

والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين دور السيدات العاملات بالهيئة من خلال اتخاذ عدة اجراءات ومنها مساواة المرأة والرجل فى جميع القطاعات وكافة الشروط وظروف العمل ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية كما تم تطبيق كافة القوانين والقرارات الصادرات لصالح السيدات العاملات بالهيئة وتوفير فرص التدريب واكتساب الخبرات والمهارات لتطوير الأداء .