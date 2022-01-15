مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص علي الطريق السياحي لبحيرة قارون أمام قرية الصعايدة بالفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي ووجود متوفي ومصابين وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع مواطن وإصابة 9 آخرون وتم نقل المتوفي والمصابين الي مستشفي ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق