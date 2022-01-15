مصرع مواطن وإصابة زوجته فى ظروف غامضة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيبت زوجته بعدما عثر عليهما غارقين وسط دمائهما بشقتهما السكنية بمدينة الفيوم ، وتم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقي اخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا بالعثور على رجل مذبوح داخل شقته بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم وزوجته مصابة بجواره، وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة ثان الفيوم إلى مكان الواقعة وعثروا على رجل يدعي ا ح وزوجته غارقين في دمائهما داخل شقتهما، حيث لقى الزوج مصرعه بعد تلقيه عددا من الطعنات، بينما أُصيبت زوجته بطعنتين ولا تزال على قيد الحياة وتم نقلهما لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.