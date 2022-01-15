مصرع طفل صدمته سيارة نقل وضبط سائقها في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه مساء اليوم السبت، حيث صدمته سيارة نقل بمنطقة الصف في الجيزة، وتم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الصف بالجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة نقل صدمت طفل مما أسفر عن مصرعه في الحال. تم القبض على سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، تمهيدا لإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق. وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث