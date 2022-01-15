اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعى بأسيوط

السبت، 15 يناير 2022 10:06 ص
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع جرار زراعى بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة مع جرار زراعى فى مدخل قرية المندرة التابعة لدائرة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط.
 
تلقي اللواء عمر السويفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط يفيد بمصرع شخص واحد وإصابة 10 آخرين فى حادث وقع بين سيارة ميكروباص مع جرار زراعى، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة منفلوط والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى والمتوفي لمشرحة مستشفي منفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وسير حركة المرور.
 

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