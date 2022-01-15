اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بمواطنين بكرداسة

السبت، 15 يناير 2022 01:33 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بمواطنين بكرداسة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه واصيب اخر يعدما صدمتهم سيارة  أثناء وقوفهم أعلي دائري "القوس الغربي"  أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبربدائرة قسم كرداسة ، حيث كانوا في انتظار سيارة حتى يستقلونها وتم الدفع بسيارات الاسعاف وتم نقل المصاب والمتوفى الى المستشفى.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بدهس سيارة لمواطنين اثنين اثناء وقوفهم اعلي دائري القوس الغربي أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبر، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، وعلي الفور نقلت سيارات الاسعاف الضحايا، كما جري الدفع بالاوناش المرورية لتنظيم حركة السير، ورفع اثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق

وشملت قائمة الوصايا ما يلى

 

الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

 

التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

 

عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

 

تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

 

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث

 

 


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