مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة بمواطنين بكرداسة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه واصيب اخر يعدما صدمتهم سيارة أثناء وقوفهم أعلي دائري "القوس الغربي" أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبربدائرة قسم كرداسة ، حيث كانوا في انتظار سيارة حتى يستقلونها وتم الدفع بسيارات الاسعاف وتم نقل المصاب والمتوفى الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بدهس سيارة لمواطنين اثنين اثناء وقوفهم اعلي دائري القوس الغربي أمام سلم ناهيا اتجاه أكتوبر، بدائرة مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، وعلي الفور نقلت سيارات الاسعاف الضحايا، كما جري الدفع بالاوناش المرورية لتنظيم حركة السير، ورفع اثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.