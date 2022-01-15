اليوم السابع
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مصرع سيدة في حريق شقة بالعبور.. وابنها: بسبب عقب سيجارة

السبت، 15 يناير 2022 04:20 م
مصرع سيدة في حريق شقة بالعبور.. وابنها: بسبب عقب سيجارة حريق شقة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقيت ربة منزل، عمرها 80 عاما، مصرعها حرقا، إثر اشتعال النيران في شقتها بسبب سيجارة مشتعلة، بالحي الثاني بمدينة العبور، وتمت السيطرة على النيران بمعرفة الأهالي، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد وورد بلاغ من الأهالي بالعثور على سيدة جثة هامدة، إثر اشتعال النيران بشقتها في منطقة الحي الثاني بمدينة العبور دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة عمرها 80 عاما، ومقيمة بمفردها في شقة، وأنها مصابة بـ "ألزهايمر" ومدخنة للسجائر بشراهة.

وبسؤال ابنها، قال إنها تعاني من ألزهايمر، ومدخنة شرهة للسجائر، وأن حريق نشب في ملابسها بسبب ترك سيجارة مشتعلة، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي حدث خلالها حريق في الشقة بسبب السجائر، ولا توجد شبهة جنائية.‏


اخبار القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق شقة

عقب سيجارة

العبور

الزهايمر

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